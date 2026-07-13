Sostenibilità DS Smith Italia e Tiber Pack insieme per ?packaging ' glue-free'

DS Smith Italia e Tiber Pack hanno siglato un accordo per sviluppare soluzioni di packaging sostenibile e innovativo. L'obiettivo è creare prodotti che siano anche privi di colla, integrando pratiche più rispettose dell'ambiente.

Milano, 13 lug. (Adnkronos) - Sviluppare soluzioni integrate di packaging sostenibile e innovativo. E' l'obiettivo dell'accordo firmato da DS Smith Packaging Italia spa e Tiber Pack spa. Elemento chiave della collaborazione è la tecnologia proprietaria Nicetuck di Tiber Pack, una soluzione di packaging che elimina completamente l'utilizzo di colla. Questo approccio 'glue-free', in termini di sostenibilità, consente di ridurre emissioni e costi lungo la filiera produttiva; sotto il profilo dei materiali, elimina l'impiego di adesivi, contribuendo a una maggiore semplicità e riciclabilità; dal punto di vista logistico, permette di ottimizzare le linee produttive grazie a una minore complessità dei macchinari. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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