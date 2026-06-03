Packaging la private equity Consilium investe nella Twin Pack di Podenzano

Notizia in breve

Una società di private equity ha annunciato di aver acquisito una partecipazione in una realtà di Podenzano specializzata in packaging. L’investimento è stato effettuato dal fondo Consilium Private Equity Fund IV, che ha ottenuto una quota nel capitale, mentre il fondatore e Amministratore Delegato manterrà la maggioranza. La società continuerà a essere guidata dallo stesso amministratore, che ha confermato il suo ruolo di controllo.