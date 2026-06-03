Packaging la private equity Consilium investe nella Twin Pack di Podenzano
Una società di private equity ha annunciato di aver acquisito una partecipazione in una realtà di Podenzano specializzata in packaging. L’investimento è stato effettuato dal fondo Consilium Private Equity Fund IV, che ha ottenuto una quota nel capitale, mentre il fondatore e Amministratore Delegato manterrà la maggioranza. La società continuerà a essere guidata dallo stesso amministratore, che ha confermato il suo ruolo di controllo.
Consilium, attraverso il fondo Consilium Private Equity Fund IV, annuncia di avere acquisito una partecipazione nel capitale di Twin Pack, affiancando il fondatore e Amministratore Delegato Luciano Gandini, che manterrà una quota di maggioranza nella società. Twin Pack, con sede a Podenzano, è. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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