sos caldo il tour accorcia la tappa van der poel lascia il segno

Il Tour de France ha ridotto la sua tappa nel Massiccio Centrale, eliminando trenta chilometri del percorso originale. La corsa, partita da una città chiamata Malemort, si svolge sotto il caldo torrido. Durante la tappa, il ciclista olandese ha conquistato una vittoria di tappa, lasciando il segno sulla corsa. La modifica del percorso è stata decisa a causa delle alte temperature che rendono difficile la prosecuzione normale della gara.

Caldaccio infame: il Tour corre ai ripari. Tagliati trenta chilometri del viaggio infernale nel Massiccio Centrale, tra l’altro iniziato in una città dal simpatico nome di Malemort: nella storia ultracentenaria della corsa non era mai successo. Decisione gradita dai corridori, avviati fra scorte di ghiaccio e borracce al primo pit stop: essendo pure questo un modo per difendersi dai 40 e passa gradi della Francia, mai come oggi il giorno di riposo è il benvenuto. Aspettando di tirare il fiato, il Tour si regala una tappa a ritmi alti modello classica, che offre la ribalta a nomi titolati: nella lunga fuga ci sono campioni iridati e olimpici di specialità varie, su tutti Van der Poel e Pidcock. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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