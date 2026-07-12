van der poel timbra la nona tappa al tour pogacar resta in giallo

Notizia in breve

Mathieu Van der Poel ha vinto la nona tappa del Tour de France, che si è corsa tra Malemort e Ussel, accorciata a 154 chilometri a causa delle alte temperature. Il corridore dell’Alpecin-Premier Tech ha preceduto gli avversari in volata sul traguardo. Tappa che si è svolta senza variazioni nella classifica generale, con il leader in maglia gialla che si mantiene in testa alla corsa. La frazione si è disputata sotto un caldo intenso, con l’ultima parte della corsa caratterizzata da un’azione di forza del vincitore.