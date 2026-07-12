Van der Poel timbra la nona tappa al Tour Pogacar resta in giallo
Mathieu Van der Poel ha vinto la nona tappa del Tour de France, che si è corsa tra Malemort e Ussel, accorciata a 154 chilometri a causa delle alte temperature. Il corridore dell’Alpecin-Premier Tech ha preceduto gli avversari in volata sul traguardo. Tappa che si è svolta senza variazioni nella classifica generale, con il leader in maglia gialla che si mantiene in testa alla corsa. La frazione si è disputata sotto un caldo intenso, con l’ultima parte della corsa caratterizzata da un’azione di forza del vincitore.
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Si parla di: Tour de France, a Bergerac tocca Merlier.
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