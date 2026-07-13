Sondaggio Swg Tajani e Vanacci accelerano | il boom mentre la Lega cala Male tutto il centrosinistra | gli ultimi dati

Secondo l'ultimo sondaggio Swg per il TgLa7, Fratelli d’Italia mantiene la prima posizione tra le preferenze degli elettori con il 27,2%. Tajani e Vanacci, figure di spicco del partito, sono stati in evidenza nei sondaggi, contribuendo a un aumento dei consensi. La Lega registra invece un calo, mentre tutto il centrosinistra mostra dati negativi. Il risultato evidenzia un rafforzamento del partito di destra rispetto alle altre forze politiche.

Consolida la posizione come primo partito tra le preferenze degli elettori italiani Fratelli d’Italia, che secondo l’ultimo sondaggio Swg per il TgLa7 è salito al 27,2%. In calo invece gli inseguitori, a cominciare dal Pd che cala al 21,3%, perdendo due decimi di punto. Stesso scarto lasciato per strada dal M5s, ora al 12,9%. E se il segno meno marchia anche l’Alleanza Verdi e Sinistra, ora al 6,4%, sono altre due forze di centrodestra a segnare la crescita maggiore. Negli ultimi sette giorni, dopo i commenti di Pier Silvio Berlusconi proprio sul movimento di Roberto Vanacci, Forza Italia è salita al 7,7%, con un guadagno dello 0,3%. Stesso salto compiuto da Futuro Nazionale, che ora si attesta al 6,3%. 🔗 Leggi su Open.online

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