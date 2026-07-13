"Restraining Order Needed", virgolettato a corredo di una foto di Giorgia Meloni, postata da Donald Trump. L’espressione, si badi, negli Stati Uniti richiama i provvedimenti restrittivi nei casi di molestie e stalking. E, quindi, giù la bufera da settimane. Con un solo gesto, il presidente americano è riuscito nell'impresa di mettere d'accordo quasi tutti gli italiani. Contro di lui. O quasi. Secondo un sondaggio di Only Numbers, rilanciato da La Stampa infatti, non tutto il centrodestra va contro Donald Trump: solo il 44% dei vannacciani considera quel messaggio un insulto nei confronti della presidente del Consiglio. Una percentuale che li distingue dal resto del panorama politico e che conferma come il rapporto con Trump rimanga particolarmente solido proprio nell'area più sovranista. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Sondaggio.

© Liberoquotidiano.it - Sondaggio-Ghisleri, dato-choc tra chi vota Vannacci: "Nessun insulto a Meloni"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Marina Berlusconi a capo di Forza Italia? Il sondaggio anche tra chi vota Meloni e SalviniUn sondaggio pubblicato dalla Stampa e condotto da Only Numbers di Alessandra Ghisleri indica che Marina Berlusconi non sarebbe considerata come...

Sondaggio Ghisleri, la notizia bomba su Vannacci: dati incredibiliUn sondaggio ha rilevato un aumento nei consensi per una figura politica, con dati che indicano una crescita significativa nei sondaggi.

Si parla di: Clandestini, sondaggio choc. Il 73% li vuole rimpatriare; Il sondaggio sull'immigrazione fa saltare in aria il Partito democratico | Libero Quotidiano.it.

Clandestini, sondaggio choc. Il 73% li vuole rimpatriareLa rilevazione di Ghisleri smonta i fan dell'accoglienza. E anche chi vota a sinistra chiede sicurezza e rigore ... msn.com