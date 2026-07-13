Sondaggio-Ghisleri dato-choc tra chi vota Vannacci | Nessun insulto a Meloni

Da liberoquotidiano.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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"Restraining Order Needed", virgolettato a corredo di una foto di Giorgia Meloni, postata da Donald Trump. L’espressione, si badi, negli Stati Uniti richiama i provvedimenti restrittivi nei casi di molestie e stalking. E, quindi, giù la bufera da settimane. Con un solo gesto, il presidente americano è riuscito nell'impresa di mettere d'accordo quasi tutti gli italiani. Contro di lui. O quasi. Secondo un sondaggio di Only Numbers, rilanciato da La Stampa infatti, non tutto il centrodestra va contro Donald Trump: solo il 44% dei vannacciani considera quel messaggio un insulto nei confronti della presidente del Consiglio. Una percentuale che li distingue dal resto del panorama politico e che conferma come il rapporto con Trump rimanga particolarmente solido proprio nell'area più sovranista. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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