Sondaggio amaro per Netanyahu | secondo la rete Kan il Likud non è più il primo partito di Israele
In vista delle prossime elezioni, un sondaggio diffuso dalla rete pubblica Kan mostra un cambiamento nelle preferenze degli elettori israeliani. Per la prima volta, il partito Yashar di Gadi Eisenkot supera il Likud di Benjamin Netanyahu, che fino a ora deteneva il primo posto nelle rilevazioni. La rilevazione evidenzia una variazione significativa nel panorama politico del paese.
Si avvicinano le elezioni in Israele e per Benjamin Netanyahu, desideroso di una riconferma alla guida del Paese, l’aria si fa sempre più pesante. Per la prima volta un sondaggio elettorale, diffuso dalla televisione pubblica Kan, vede in testa il partito israeliano Yashar di Gadi Eisenkot e non il Likud di Bibi. Se si votasse oggi, sempre in base alla rilevazione, il principale partito di opposizione Yashar otterrebbe 24 seggi sui 120 a disposizione, staccando di un seggio il Likud, fermo a 23 seggi. Malgrado ciò, alle opposizioni mancherebbero ancora 3 seggi per conquistare la maggioranza necessaria per formare un governo che, infatti, richiede di ottenere almeno 61 seggi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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