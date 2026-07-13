Sondaggi politici Fratelli d’Italia ai minimi e crolla la fiducia nel governo Meloni

Da lanotiziagiornale.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I sondaggi politici mostrano un calo di Fratelli d’Italia, che scende al 25%, il livello più basso della legislatura. La fiducia nel governo Meloni si riduce, riflettendo una crisi nel centrodestra. La coalizione registra un ulteriore calo nei consensi, mentre i dati sulle preferenze degli elettori indicano un trend negativo per i partiti di maggioranza.

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La crisi del centrodestra continua. Non solo per il calo nei sondaggi della coalizione e di Fratelli d’Italia che scende al 25%, il dato più basso di tutta la legislatura. L’altro problema è infatti la scarsa fiducia che gli italiani hanno nel governo, come emerge dalla rilevazione di Emg per il Tg3 e Linea Notte. La conseguenza di questi due dati, inevitabilmente, è che il campo largo aumenta il suo vantaggio sulla coalizione di governo. Ringraziando, almeno stando a quanto emerge dai sondaggi, Futuro Nazionale: il partito di Roberto Vannacci continua a guadagnare consensi che erode alla coalizione di governo. Entriamo nel dettaglio della rilevazione di Emg. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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SONDAGGI, MELONI CROLLA INSIEME A FRATELLI DITALIA: SONO AI MINIMI STORICI

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