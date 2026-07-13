Sondaggi arriva la pessima notizia per Meloni | che botta!

Gli ultimi sondaggi politici mostrano un rallentamento del consenso verso il governo, con il partito di maggioranza ancora in testa ma con segnali di flessione. La distanza tra i due schieramenti si riduce, mentre il primo partito italiano mantiene il primato. La situazione appare meno stabile rispetto a prima, e gli equilibri politici si fanno più sottili.

La fotografia scattata dagli ultimi sondaggi politici racconta un quadro meno scontato di quanto possa sembrare. Mentre la maggioranza continua a poter contare sul primo partito italiano, il consenso verso il governo mostra nuovi segnali di rallentamento e gli equilibri tra i due schieramenti si fanno sempre più sottili. Una rilevazione che evidenzia non solo il calo della fiducia nell’esecutivo, ma anche un cambiamento nelle intenzioni di voto destinato ad alimentare il dibattito politico. Sondaggi politici, cala la fiducia nel governo Meloni. Gli ultimi sondaggi politici registrano un arretramento della fiducia nei confronti del governo guidato da Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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