I sondaggi recenti mostrano un calo nei consensi per il governo e aumentano le preoccupazioni tra gli elettori. La percentuale di supporto al leader del partito di maggioranza si riduce, mentre cresce l'interesse per un generale che ha espresso opinioni controverse. La differenza tra le varie forze politiche si riduce quasi a zero, e un lieve cambiamento di opinione potrebbe influenzare significativamente la situazione politica.

Ci sono numeri che sembrano solo percentuali e invece raccontano umori, paure, speranze. E quando la distanza si assottiglia fino quasi a sparire, basta un soffio per trasformare l’equilibrio in un terremoto politico. È quello che sta succedendo adesso, con un dato che sta facendo discutere più del previsto. Perché la fotografia che arriva dalle ultime rilevazioni non parla di un Paese “stabile”. Parla di un Paese sospeso, diviso in due blocchi che si guardano negli occhi, pronti a contendersi ogni voto. E in mezzo ci sono nuove sigle e vecchie delusioni che, sommate, possono cambiare la partita. Secondo il sondaggio Noto per Porta a Porta, oggi il quadro è di quelli che fanno rumore: il centrodestra resta davanti, ma di pochissimo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Sondaggi: Meloni e Vannacci, è choc. La notizia è arrivata

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SONDAGGI POLIOTICI..VANNACCI SHOCK: DEBUTTA IL PARTITO E CAMBIA TUTTO!

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I recenti sondaggi mostrano un campo largo in difficoltà, mentre FdI consolida il centrodestra. La sinistra è in affanno, e Vannacci non riesce a sfondare. Che ne pensate? #Politica #Sondaggi #Italia #Meloni x.com

Dichiarazioni di Meloni su La Repubblica, 7 gennaio 2018 invecchiate come il latte. reddit

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