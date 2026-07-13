Il premio "Costruiamo il Futuro" diventa ancora più grande e per la sua decima edizione si prepara a dar vita a una festa straordinaria aperta all’intera provincia di Milano e dedicata alla solidarietà e allo sport. Protagonisti saranno ancora una volta gli Eroi del quotidiano, i volontari del territorio: in questa edizione record verranno sostenute cento associazioni. L’iniziativa benefica, realizzata dalla stessa Fondazione Costruiamo il Futuro con la collaborazione di partner come Intesa Sanpaolo, Dils, Enel, Flutter Southern Europe & Africa (SEA), e decine di altri partner, nasce infatti con l’obiettivo di supportare – attraverso la consegna di contributi sotto forma di assegni da mille a cinquemila euro e fornitura di materiali e attrezzature – il lavoro delle associazioni di volontariato della Provincia di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Solidarietà, il premio "Costruiamo il Futuro" alla decima edizione: un sostegno concreto a 100 associazioni

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