Social nel mirino | migliaia di cause negli Stati Uniti La Ue all’attacco

Migliaia di cause legali sono state intentate negli Stati Uniti contro le piattaforme social, accusate di danneggiare la salute mentale dei minori e di creare dipendenza attraverso algoritmi e meccanismi come lo scroll infinito, l’autoplay e le notifiche compulsive. La Commissione europea ha inoltre avviato un'azione legale, contestando il design manipolativo e la responsabilità delle piattaforme per le pratiche che favoriscono l’uso eccessivo e dannoso dei social.

Danni alla salute mentale dei minori, dipendenza da algoritmi, design manipolativo delle piattaforme, responsabilità per meccanismi come lo scroll infinito di contenuti, l’autoplay e le notifiche compulsive. È lungo l’elenco dei cahiers de doléance a carico delle grandi piattaforme social e contestati dalle migliaia di azioni legali contro i giganti del web. Un vero effetto valanga che dai tribunali degli Stati Uniti si sta allargando a tutto il mondo. Come conferma anche l’attenzione dedicata al tema dalla presidente Ursula Von Der Leyen che, presentando le conclusioni del Comitato speciale per la sicurezza dei minori online, ha annunciato che la Commissione europea, dopo l’estate, avanzerà una proposta sull’età minima per l’accesso ai social degli under 18. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Iran: Inside the Resistance

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