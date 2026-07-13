Smart Working per il personale ATA delle scuole | come procedere Con 6 modelli da scaricare
Il personale ATA delle scuole può accedere allo smart working seguendo le procedure previste nel nuovo CCNL del 18 gennaio 2024. Sono disponibili sei modelli di domanda da scaricare e compilare per richiedere il lavoro agile. Il contratto introduce una nuova organizzazione del lavoro, specificando le modalità di accesso e le condizioni per l’attivazione dello smart working. Le procedure sono rivolte a tutto il personale ATA interessato, con dettagli sulle modalità di presentazione delle richieste.
Il lavoro agile e da remoto nel CCNL scuola 18 gennaio 2024 (artt. 10-16): una nuova architettura organizzativa per il personale ATA Con il CCNL del 18 gennaio 2024, il comparto Istruzione e Ricerca compie un passaggio decisivo: il lavoro a distanza esce dalla dimensione emergenziale e assume una configurazione ordinaria e regolata, collocandosi nel Titolo III del contratto. NotebookLM, l’Intelligenza Artificiale di Google che trasforma documenti, video e appunti in lezioni, attività e materiali didattici – corso pratico Nuove indicazioni Primo ciclo: come progettare il curricolo nel 2026. 3 webinar La Newsletter di “Gestire la scuola”: ore... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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