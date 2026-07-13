L’Agenzia europea dei medicinali ha approvato un nuovo farmaco, aprendo la strada alla sua disponibilità in Europa. I responsabili dell’azienda farmaceutica dichiarano di essere soddisfatti e di collaborare con vari soggetti per rendere il medicinale accessibile anche in Italia nel più breve tempo possibile. Attualmente, non ci sono date precise su quando il farmaco sarà disponibile sui mercati nazionali.

“Siamo molto contenti per l’approvazione da parte di Ema (Agenzia europea dei medicinali), stiamo lavorando con tutti gli stakeholder per poter avere questa opportunità terapeutica in Italia al più presto”. Lo dice a LaSalute di LaPresse Anita Pallara, presidente FamiglieSMA, commentando il disco verde dall’Ue alla terapia genica mirata a contrastare l’atrofia muscolare spinale (Sma) nei bambini con più di due anni, adolescenti e adulti. Si tratta del farmaco onasemnogene abeparvovec di Novartis, che diventa così la prima terapia genica di sostituzione approvata per questa fascia di popolazione nell’Ue. La terapia che ha incassato l’ok europeo interviene sulla causa genetica della malattia, attraverso la sostituzione del gene SMN1. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sma, il disco verde europeo e le speranze dei pazienti

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