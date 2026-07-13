Dalla mattina, la Guardia di Finanza ha eseguito 23 misure cautelari nei confronti di oltre cento indagati in Puglia e Roma. Le accuse riguardano un presunto sistema di riciclaggio attraverso slot machine, collegato a clan criminali. Sono stati sequestrati circa 60 milioni di euro tra beni e denaro. Le misure sono state disposte dal giudice del tribunale di Bari su richiesta della Procura locale.

Vengono eseguite da questa mattina da parte della Guardia di Finanza LE misure cautelari personali emesse dal gip del tribunale di Bari - su richiesta della Procuradel capoluogo pugliese - nei confronti di 23 persone tra le province di Bari, Bat, Brindisi, Taranto e Roma. Il provvedimento comprende anche sequestri per oltre 60 milioni di euro nell'ambito di una indagine su un'impresa mafiosa e il riciclaggio nel settore delle slotmachine. Sono oltre 100 gli indagati. Gli aspetti salienti del provvedimento saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 10.30 negli uffici della Procura di Bari, alla... 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - «Slotmachine per riciclare i soldi dei clan a Bari»: 23 misure cautelari, sequestri per 60 milioni di euro. Più di cento indagati

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