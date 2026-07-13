Sinner vola a +5290 punti su Alcaraz sorpassato da Zverev Blindato il primo posto fino a fine anno

Jannik Sinner ha accumulato 5290 punti, superando Carlos Alcaraz, mentre Alexander Zverev si è avvicinato al secondo posto. La sua posizione in classifica ATP è ora stabile fino alla fine dell’anno. Prima del suo secondo titolo a Wimbledon, Sinner aveva già conquistato il pass per le ATP Finals di novembre a Torino, dopo aver battuto Novak Djokovic in semifinale.

La straordinaria stagione di Jannik Sinner si riflette nei freddi calcoli del computer dell’Atp. Ancor prima del trionfo bis a Wimbledon, battendo Djokovic in semifinale si era già assicurato un posto alle Atp Finals di novembre a Torino. La certezza aritmetica della qualificazione non era mai arrivata tanto presto: negli ultimi due anni c’era riuscito ad agosto, nel 2023 dovette aspettare ottobre. La corsa verso il "torneo dei maestri" si misura attraverso la Race, che conteggia soltanto i risultati della stagione in corso. E qui il pallottoliere dice già 7950 punti, ben 5920 in più del nono classificato (Shelton). La classifica ufficiale, però, è quella che prende in considerazione le ultime 52 settimane, aggiornandosi di volta in volta con gli "scarti" del corrispondente periodo dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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