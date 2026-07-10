Sinner può guadagnare fino a 1.000 punti nel ranking ATP, a seconda dei risultati alla finale di Wimbledon. Zverev, che ha raggiunto la semifinale del torneo, ha superato Alcaraz nel ranking. La vittoria contro Djokovic ha qualificato Sinner per la finale, consentendogli di difendere il titolo dello scorso anno. Zverev ha ottenuto punti preziosi grazie alla semifinale, mentre Alcaraz ha perso posizioni.

Jannik Sinner si è qualificato alla finale di Wimbledon 2026 grazie alla splendida vittoria conquistata contro Novak Djokovic: il fuoriclasse altoatesino ha domato il fenomeno serbo con un periodico 6-4 sui sacri prati londinesi e avrà così la possibilità di difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Il numero 1 del mondo tornerà in campo domenica 12 luglio per fronteggiare il tedesco Alexander Zverev in un confronto che si preannuncia particolarmente equilibrato, appassionante e avvincente. Il nostro portacolori svetta in testa al ranking ATP con 12.750 punti e, se dovesse alzare al cielo il trofeo, volerà a quota 13.450 punti. L’azzurro è chiamato a onorare una cambiale di 2. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Oasport.it - Quanti punti può guadagnare Sinner su Zverev nel ranking ATP: il tedesco ha sorpassato Alcaraz!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Framed prince just gambles to level up his life, shocking his beautiful girl as a martial god!

Notizie e thread social correlati

Quanti punti guadagna Sinner nel ranking ATP: dove può arrivare il vantaggio su Alcaraz e ZverevJannik Sinner ha ottenuto punti nel ranking ATP durante Wimbledon dopo aver superato un match difficile contro un avversario serbo, rimontando da 1-2...

Leggi anche: Quanti punti può guadagnare o perdere Sinner su Alcaraz a Wimbledon: tutti gli scenari del ranking ATP

Temi più discussi: Wimbledon 2026: Jannik Sinner chiede strada a Mochizuki verso i quarti. In campo anche Errani e Vavassori; Stipendi PA 2026: Quanto si Guadagna davvero nella Pubblica Amministrazione? Tutte le novità fiscali in busta paga; Quanti soldi sta guadagnando Jannik Sinner a Wimbledon? La cifra futura e le proiezioni turno per turno; Gioco Plinko: come funziona questo live game, con recensione.

Quanti punti può guadagnare Sinner su Zverev nel ranking ATP: il tedesco ha sorpassato Alcaraz!Jannik Sinner si è qualificato alla finale di Wimbledon 2026 grazie alla splendida vittoria conquistata contro Novak Djokovic: il fuoriclasse altoatesino ... oasport.it

Sinner, quando gioca a Montecarlo: Jannik prepara il sorpasso ad Alcaraz. Quanti punti può guadagnare e i possibili avversariSinner, che non ha giocato a Monte-Carlo l'anno scorso per via dei tre mesi di stop forzato post-Australian Open, ha tutto da guadagnare e può salire fino a 13.400 punti se dovesse trionfare per la ... leggo.it