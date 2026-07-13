Dopo aver battuto Zverev e conquistato il suo quinto Slam, Jannik Sinner ha corso sugli spalti del centrale di Wimbledon per abbracciare famiglia, team e fidanzata. La partita si è conclusa con la vittoria nel torneo, confermando il titolo. Nessuna altra scena si è verificata prima dell'abbraccio finale, che ha coinvolto i principali presenti. Sinner ha poi festeggiato con i suoi cari, senza altri eventi pubblici o dichiarazioni.

Dopo l'ultimo punto con cui ha battuto Zverev confermandosi campione a Wimbledon (5 Slam in carriera) Jannik Sinner ha festeggiato con una corsa sugli spalti del centrale per raggiungere la sua famiglia, il team e la fidanzata. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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© Video.gazzetta.it - Sinner vince Wimbledon: la corsa tra il pubblico, poi l’abbraccio coi famigliari e Laila

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SINNER DISTRUGGE STRUFF A WIMBLEDON: L'ITALIANO VINCE E VOLA IN SEMIFINALE

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