Un giovane tennista ha raggiunto risultati sorprendenti, con numeri che testimoniano il suo talento. Il team che lo sostiene ha contribuito a farlo risalire dopo un periodo difficile, senza aiuti esterni, grazie a impegno e sacrificio. La sua vittoria più recente risale a circa un anno fa, e ora si prepara a ripetersi, anche se con maggiore difficoltà. I successi sono stati costruiti passo dopo passo, senza scorciatoie.

Roma, 13 luglio 2026 – Ci sono i numeri, pazzeschi. E poi c’è la consapevolezza del lavoro di tutti, del team che ha permesso a Sinner di ricostruire la sua grandezza per l’ennesima volta, senza regali, con la forza del sacrificio. Con la vittoria di ieri, oltre ai quattro milioni di euro per il vincitore, Jannik è entrato in un club molto esclusivo, almeno quanto l’All England con la sua grandeur fuori dal tempo. I traguardi raggiunti. È il decimo giocatore dell’era Open capace di vincere Wimbledon per due anni consecutivi, e basta leggere gli altri nomi in questa lista per avere i brividi, anche contando i precedenti all’era Open: Jannik si unisce a Rod Laver, Newcombe, Emerson, McEnroe, Bjorn Borg, Pete Sampras, Roger Federer, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Sport.quotidiano.net - Sinner, tutti i numeri di un fenomeno. Vagnozzi: “Ripetersi è più difficile. Successo costruito un anno fa”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Wimbledon, Vagnozzi e il trionfo di Sinner: "Riconfermarsi è più difficile. La svolta prima di Djokovic"Simone Vagnozzi, coach di Jannik Sinner, ha commentato il secondo successo dell’azzurro a Wimbledon, sottolineando che riconfermarsi è più difficile...

Jannik Sinner: “So cosa è successo a Parigi. Potrebbe ripetersi”Jannik Sinner ha dichiarato di sapere cosa è successo a Parigi e di essere consapevole che potrebbe ripetersi.

Temi più discussi: Sinner è già sicuro di giocare le Atp Finals: perché la qualificazione con mesi d'anticipo resta un fatto straordinario; Dal tonfo a Parigi alla vittoria di Wimbledon: tutti i numeri dell'impresa di Sinner; Sinner, il trionfo-bis a Wimbledon è realtà: numeri e statistiche di un'impresa spettacolare; Sinner, 10° giocatore a fare il bis di fila a Wimbledon. Tutti i suoi record.

Jannik Sinner e Alexander Zverev - Tutti i numeri del torneo #Wimbledon x.com

Sinner, tutti i numeri di un fenomeno. Vagnozzi: Ripetersi è più difficile. Successo costruito un anno faDopo la partita Sinner è andato subito ad abbracciare la madre Siglinde e il padre Hanspetter. L’allenatore: Dopo gli Us Open abbiamo cambiato tecnica, contro Nole si è rivisto il vero Jannik ... sport.quotidiano.net

Dal tonfo a Parigi alla vittoria di Wimbledon: tutti i numeri dell'impresa di SinnerDéjà vu. A un anno di distanza, Jannik Sinner si ripete. Dal tonfo di Parigi, al successo di Wimbledon, come 365 giorni fa. Un bis che ha il sapore eterno della leggenda. Jannik resta il re di Wimbled ... msn.com