Sinner si affaccia con il trofeo | il boato del pubblico di Wimbledon è da brividi

Da video.gazzetta.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner ha mostrato il trofeo al pubblico di Wimbledon, che ha risposto con un forte boato. È il secondo anno consecutivo che il giocatore conquista il titolo sul campo centrale. Dopo aver sollevato il trofeo, Sinner si è avvicinato alla rete, ricevendo applausi e urla di entusiasmo dagli spettatori presenti. La scena si è conclusa con il campione che ha salutato il pubblico, visibilmente soddisfatto.

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È festa grande per Jannik Sinner dopo il secondo trionfo consecutivo a Wimbledon. Il numero uno del mondo si è affacciato mostrando il trofeo al pubblico, che ha reagito con un boato da brividi. . 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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