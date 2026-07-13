Sinner si affaccia con il trofeo | il boato del pubblico di Wimbledon è da brividi
Jannik Sinner ha mostrato il trofeo al pubblico di Wimbledon, che ha risposto con un forte boato. È il secondo anno consecutivo che il giocatore conquista il titolo sul campo centrale. Dopo aver sollevato il trofeo, Sinner si è avvicinato alla rete, ricevendo applausi e urla di entusiasmo dagli spettatori presenti. La scena si è conclusa con il campione che ha salutato il pubblico, visibilmente soddisfatto.
È festa grande per Jannik Sinner dopo il secondo trionfo consecutivo a Wimbledon. Il numero uno del mondo si è affacciato mostrando il trofeo al pubblico, che ha reagito con un boato da brividi. . 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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La mano sul cuore di Sinner, l'ovazione del pubblico di casa, l'applauso del Presidente Mattarella
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