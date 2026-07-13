Sinner meglio in campo che nella danza | il ballo con Niskova fa sorridere tutti

Durante il Wimbledon Champions' Dinner, Jannik Sinner ha partecipato al tradizionale ballo con Niskova, come da consuetudine tra i campioni dei singolari. L'evento si svolge ogni anno e prevede che i vincitori si scambino un ballo ufficiale. Sinner ha mostrato di essere più a suo agio sul campo di tennis che sulla pista da ballo, suscitando sorrisi tra i presenti. La cerimonia si è conclusa con questa consuetudine, senza altre variazioni rispetto alle edizioni precedenti.

Anche quest’anno Jannik Sinner non si è potuto sottrarre all’obbligo dettato dalla tradizione che impone che i due campioni dei singolari ballino assieme durante il Wimbledon Champions' Dinner, anche noto appunto come Champions' Ball. Il numero uno ha preso per mano Linda Noskova e. entrambi un po’ impacciati, hanno fatto sorridere il pubblico presente. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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Jannik Sinner incontra Miriam Sylla a Roma -

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