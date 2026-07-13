Giovedì 9 luglio, una giovane donna è stata vittima di una truffa in cui un uomo si è spacciato per un carabiniere e l'ha convinta a consegnare gioielli per un valore di circa 30.000 euro. La vittima ha ricevuto una chiamata telefonica da qualcuno che si è presentato come ufficiale dell'Arma. I militari sono intervenuti e hanno arrestato l'uomo responsabile di aver effettuato l'inganno.

L’episodio si è verificato nella mattinata di giovedì 9 luglio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la vittima è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è spacciato per un appartenente all’Arma. Con il pretesto di una presunta “verifica tecnica” finalizzata ad accertare la provenienza dei gioielli custoditi in casa, il truffatore è riuscito a conquistare la fiducia della giovane. Convinta della veridicità della richiesta, la donna ha consegnato monili in oro e diversi orologi di lusso a un complice presentatosi direttamente presso la sua abitazione. Il valore complessivo dei beni sottratti è stato stimato in circa 30 mila euro. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Siena, truffa del falso carabiniere a una giovane: le porta via gioielli per 30mila euro. Arrestato dai veri militari dell’Arma

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Truffano giovane a Siena e scappano in Autostrada: Polizia li arresta con i gioielli nel cruscotto

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