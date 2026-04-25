? Cosa sapere Anne Hathaway protegge Michaela Coel sul red carpet di Mother Mary a Londra.. Il gesto virale tra le attrici divide il pubblico tra solidarietà e critiche estetiche.. Durante la proiezione londinese di Mother Mary giovedì 23 aprile, Anne Hathaway ha protetto Michaela Coel da un imprevisto con l’abito sul red carpet, trasformando un potenziale momento di imbarazzo in una dimostrazione di solidarietà femminile. L’evento, che celebra il debutto del film nel Regno Unito dopo le prime uscite limitate negli Stati Uniti il 17 aprile, ha le due protagoniste mostrare una sintonia che va oltre la finzione cinematografica. Mentre Coel cercava di sistemare la parte superiore del vestito firmato Loewe, Hathaway ha utilizzato le ampie maniche del proprio modello Iris van Herpen per creare uno schermo improvvisato e coprire la collega.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Anne Hathaway salva Michaela Coel: il gesto eroico sul red carpet

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