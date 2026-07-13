Si aspettava un attacco nucleare L' assurda teoria di Sinwar dopo l' attacco del 7 ottobre contro Israele

Yahya Sinwar, leader di Hamas, ha dichiarato di aver creduto che Israele avrebbe reagito all’attacco del 7 ottobre utilizzando armi nucleari contro Gaza. La sua affermazione si basa sulla convinzione di un possibile utilizzo di armi di distruzione di massa in risposta alle azioni terroristiche. Sinwar ha espresso questa idea pubblicamente, senza fornire dettagli o prove a supporto della teoria. Non ci sono state conferme ufficiali di minacce nucleari da parte di Israele in relazione a quell’evento.

Yahya Sinwar, vertice di Hamas e mente degli attentati del 7 ottobre, era convinto che Israele avrebbe risposto alle azioni terroristiche impiegando armi nucleari contro la Striscia di Gaza. È quanto si evince da un documento scritto a mano dall’ex vertice di Hamas, eliminato a Rafah in un raid casuale dell’828ª Brigata di fanteria "Bislamach" delle Forze di difesa israeliane il 16 ottobre del 2024, scritto nell’agosto del 2022 e reso pubblico solo oggi dall 'Istituto di ricerca sul terrorismo e l'intelligence Amit, che sta rivelando documenti classificati sequestrati dall’IDF durante la conquista e l'occupazione della Striscia. Nel... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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