Seth Rollins ha annunciato che lui e Oba Femi sarebbero grandi campioni di coppia. Rollins punta al main event di SummerSlam, in programma tra poche settimane, con l’obiettivo di riconquistare il World Heavyweight Championship.

Seth Rollins ha nel mirino il main event della seconda serata di SummerSlam, tra poche settimane. “The Visionary” vuole tornare al vertice del roster di RAW riconquistando il World Heavyweight Championship. E, una volta raggiunto l’obiettivo, spera di riunire la sua partnership con un altro “Beastslayer”: Oba Femi. Durante il live event WWE di Albuquerque del 12 luglio, Rollins ha preso il microfono dopo il match di coppia disputato al fianco di Oba Femi contro i World Tag Team Champions, The Vision. Un video del promo, condiviso su Twitter da una fan presente all’evento, mostra il Rollins parlare del futuro della loro alleanza. Rollins ha ammesso che gli piacerebbe tornare a fare squadra con Femi e, in futuro, conquistare insieme i titoli di coppia: “Sai, Oba, pensavo davvero che saremmo stati dei grandi campioni di coppia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Seth Rollins: “Io e Oba Femi saremmo grandi campioni di coppia”

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OBA FEMI IS DOING WHAT EXACTLY AT SUMMERSLAM [No Gimmicks Needed Audio]

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