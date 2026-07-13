serve il bonus guardia giurata per chi investe in sicurezza privata

È stato annunciato un bonus dedicato alle guardie giurate che investono in sicurezza privata. La misura mira a sostenere le aziende e i professionisti del settore, incentivando l’acquisto di attrezzature e formazione. La proposta è stata presentata in risposta all’aumento di episodi di violenza e disordini nelle aree urbane. Il bonus prevede detrazioni fiscali e contributi specifici per le spese sostenute. È attualmente in fase di discussione parlamentare.

Non c’è pace alla voce maranza: ogni giorno ce ne è una, vuoi che siano pestaggi vuoi che siano disordini. L’altra sera ero al Tg4 di Andrea Pucci a commentare i fatti e mi sono ritrovato con un imprenditore balneare che si lamentava perché un gruppo di questi ragazzetti aveva messo sottosopra lo stabilimento rovesciando sdraio, ombrelloni e lettini. Come lui sono in tanti che debbono fare i conti con le risse provocate dai maranza: semplici disordini che, ripetuti nel tempo, danneggiano e disturbano.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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