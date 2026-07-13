Una fototrappola installata in una piazzola di sosta a Sermide ha catturato immagini che hanno portato all’arresto di un uomo di 28 anni. La telecamera, posizionata per contrastare l’abbandono di rifiuti, ha invece identificato un’attività di spaccio di droga nel luogo. Le immagini sono state utilizzate come prova dalle forze dell’ordine, che hanno eseguito l’arresto. Non sono stati forniti dettagli sul tipo di sostanza o su eventuali altri coinvolti.

Sermide (Mantova), 13 luglio 2026 – Una fototrappola installata per individuare chi abbandona rifiuti in una piazzola di sosta a Sermide ha portato alla scoperta di un punto di spaccio e all'arresto di un pusher di 28 anni. A notare i movimenti sospetti è stata la Polizia locale, che analizzando le immagini ha visto l'uomo arrivare con la propria auto e utilizzare l'area come luogo di ritrovo. Secondo quanto ricostruito, numerosi giovani raggiungevano la piazzola in macchina per poi ripartire dopo pochi secondi, al termine di rapidi scambi dal finestrino. A giugno la Polizia locale ha segnalato la situazione ai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Gonzaga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sermide, la fototrappola contro l’abbandono di rifiuti svela lo spaccio di droga: arrestato un 28enne

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