Scuole italiane all’estero mobilità 2026 27 | il MAECI prepara gli avvisi per il personale

Notizia in breve

Il Ministero degli Esteri sta preparando gli avvisi sulla mobilità del personale scolastico che lavora nelle scuole italiane all’estero per l’anno scolastico 202627. Le indicazioni saranno pubblicate a breve e riguardano le procedure di trasferimento e assegnazione del personale. La comunicazione è rivolta a insegnanti e personale amministrativo che operano fuori dall’Italia. Le istruzioni precise e i termini di presentazione delle domande saranno indicati negli avvisi ufficiali.