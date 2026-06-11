scontro tra vannacci e gruber sulla remigrazione a lei piacciono i clandestini non dica sciocchezze

Durante la trasmissione Otto e mezzo su La7, si è verificato un acceso scontro tra la conduttrice e un generale in pensione sulla questione della remigrazione. La conduttrice ha accusato il politico di apprezzare i clandestini, mentre lui ha reagito con una replica secca, negando di aver fatto affermazioni simili. La discussione si è concentrata sugli aspetti politici e sociali della proposta, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici.

Scontro incandescente aOtto e mezzo(La7) tra Lilli Gruber e Roberto Vannacci sulla remigrazione, uno dei cavalli di battaglia della proposta politica del fondatore di Futuro Nazionale. A una domanda diretta della conduttrice, l'europarlamentare spiega che andrebbero rimpatriati i clandestini, includendo anche coloro ai quali è scaduto il permesso di soggiorno. Gruber insiste sul piano pratico: "Ma come facciamo a remigrarli? Per rimpatriarli ci vogliono gli accordi bilaterali con i Paesi". Vannacci replica che gli accordi esistono già "con quasi tutti i Paesi" di provenienza degli immigrati, ma che non vengono applicati. Quindi, chiama in causa Forza Italia, più volte evocata... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Non capisco, nè mi adeguo. L’onorevole #Vannacci ha indubbiamente un buon seguito sui social e gliene va dato atto. Ma se utilizza ogni minuto i suoi post - lui o i suoi seguaci - per attaccare #Salvini, il governo, il centrodestra, come si fa a pensare che vogli x.com

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