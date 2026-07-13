Scelto il nuovo ct dell’Italia Il nome è clamoroso la decisione di Leonardo e Maldini

È stato annunciato il nuovo allenatore della nazionale italiana. La decisione è stata presa da Leonardo e Maldini. La scelta si inserisce in un contesto di continui aggiornamenti sulla selezione del tecnico, con vari nomi che sono stati menzionati nelle settimane precedenti. Tra le ipotesi più discusse c’erano anche figure di spicco del calcio internazionale, ma alla fine è stato scelto un candidato diverso rispetto alle voci più diffuse. La comunicazione ufficiale è arrivata nelle ultime ore.

La corsa alla panchina della Nazionale italiana continua a regalare colpi di scena. Dopo le indiscrezioni che avevano accostato il nome di Pep Guardiola agli azzurri, nelle ultime ore lo scenario sembra essere cambiato, con nuovi candidati che stanno guadagnando terreno. L’ipotesi di affidare la guida dell’Italia al tecnico catalano, infatti, avrebbe perso forza nel giro di poche ore. Nel frattempo, la scelta del nuovo commissario tecnico resta uno dei temi più caldi del calcio italiano, con la Figc impegnata a valutare diversi profili. A rendere ancora più vivace il dibattito sono le indiscrezioni sull’arrivo di Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico della Nazionale e di Leonardo nel ruolo di advisor. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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