Una donna ha lasciato Milano per trasferirsi in un monolocale situato a picco sul mare, raggiungibile solo a piedi. La scelta è stata motivata dal desiderio di allontanarsi dalla vita frenetica e dal cemento della città. Ora vive vicino alla famiglia e ai luoghi di origine, in una casa che un tempo apparteneva ai nonni. Ha dichiarato di sentirsi rinata e di aver trovato un nuovo equilibrio lontano dalla pressione urbana.

Tramonti (La Spezia), 13 luglio 2026 – La casa dei nonni a picco sul mare per una nuova vita, lontana dalla frenesia di Milano, dal cemento, dai ritmi capaci di schiacciare, vicina alla famiglia e al luogo natale. Dalila Bagnuli è un mondo a sé: attivista in prima fila per i diritti delle donne e a sostegno della body positivity, autrice, creator digitale, studentessa universitaria. La sua svolta è arrivata pochi mesi fa, quando ha deciso insieme al compagno ricercatore di trasferirsi in un luogo fuori dall’ordinario: un monolocale in una piccola schiera di case a Tramonti, raggiungibile solo a piedi, via sentiero. La nuova vita di Dalila: “Ho deciso di ritrovarmi”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Scappa da Milano e va a vivere in un monolocale a picco sul mare (raggiungibile solo a piedi), la nuova vita di Dalila: “Mi sentivo esaurita, sono rinata”

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