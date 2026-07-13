Savoia ufficiale l’arrivo del portiere Klavs Bethers

Da anteprima24.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Savoia ha ufficializzato l’ingaggio del portiere Klavs Bethers, rinforzando così la linea difensiva della squadra.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Il Savoia mette a segno un nuovo colpo di mercato e rinforza il reparto arretrato con l’arrivo del portiere Klavs Bethers. Il club biancoscudato ha ufficializzato l’acquisizione a titolo definitivo dell’estremo difensore, proveniente dal Catania. Il lettone è reduce da quattro stagioni con la maglia degli etnei con cui ha conquistato una promozione dalla D alla C. “Il Savoia 1908 FC – si legge nella nota – comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del portiere Klavs Bethers, proveniente dal Catania. Il calciatore ha sottoscritto un contratto biennale”. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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