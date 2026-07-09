Inter ufficiale l’arrivo di Provedel | ma sarà davvero il secondo portiere?

L’Inter ha annunciato ufficialmente l’acquisto del portiere Ivan Provedel dalla Lazio. L’accordo è stato concluso e il giocatore si è unito al club. Restano da chiarire le modalità del suo ruolo: si discute se sarà il secondo portiere o avrà un ruolo diverso nella rosa. L’operazione rappresenta il primo acquisto ufficiale della sessione di mercato, escludendo il ritorno di un ex calciatore. Provedel si è trasferito a parametro zero dalla Lazio.

Inter, l’arrivo di Provedel è ufficiale. In molti si chiedono, però, se sarà davvero il secondo portiere dei nerazzurri. L’Inter ha chiuso il primo acquisto effettivo del suo calciomercato (escludendo la recompra di Stankovic): i nerazzurri hanno ufficializzato l’arrivo di Ivan Provedel dalla Lazio. “Il portiere classe 1994 si trasferisce in nerazzurro dalla Lazio a titolo definitivo: ha sottoscritto un contratto con il Club nerazzurro fino al 30 giugno 2029” si legge nel comunicato del club nerazzurro. (AnsaFoto) – serieanews Provedel arriverà a rinforzare il reparto portieri. Dopo l’addio di Sommer, la società ha deciso di dare fiducia a Josep Martinez promuovendolo a primo portiere, e di cercare sul mercato un secondo portiere affidabile e di sicura resa pronto a subentrare in caso di necessità. 🔗 Leggi su Serieanews.com

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É praticamente ufficiale e la cosa non mi piace per niente

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