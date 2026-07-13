La Rai ha offerto a Milo Infante circa 500.000 euro per restare, ma il giornalista ha scelto di trasferirsi a Mediaset. Dopo anni alla guida di Ore 14, ha deciso di cambiare strada. La cifra proposta non ha impedito la sua partenza. La decisione è stata comunicata senza motivazioni ufficiali. La sua uscita ha suscitato molte domande su motivazioni e trattative.

L’addio di Milo Infante alla Rai continua a far discutere. Dopo anni trascorsi alla guida di Ore 14, il giornalista ha deciso di intraprendere una nuova avventura professionale a Mediaset, una scelta che ha inevitabilmente alimentato curiosità e interrogativi. Nel corso di una lunga intervista, il conduttore ha raccontato i retroscena della trattativa con la tv pubblica, spiegando che la sua decisione non sarebbe stata dettata da motivi economici e svelando anche l’importante controproposta ricevuta dall’azienda nel tentativo di convincerlo a restare. La proposta incredibile della Rai a Milo Infante: quanti soldi avrebbe sborsato l’azienda.... 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Sapete quanti soldi ha proposto la Rai a Milo Infante per non farlo andare a Mediaset? Cifra incredibile, ma perché è andato via?

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