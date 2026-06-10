Un noto giornalista ha deciso di passare a Mediaset, nonostante avesse ricevuto una proposta molto più alta dalla Rai. La cifra offerta dalla Rai per il suo trasferimento era significativamente superiore rispetto a quanto avrebbe ricevuto altrove. La scelta del professionista si è concretizzata con il passaggio alla rete del biscione, lasciando dietro di sé una proposta economica considerevole. La decisione rappresenta un nuovo capitolo nel mercato televisivo italiano.

Il mercato televisivo continua a regalare colpi di scena e, questa volta, il protagonista è uno dei giornalisti più apprezzati del piccolo schermo. Dopo settimane di indiscrezioni e voci sempre più insistenti, è arrivata la conferma ufficiale: Milo Infante lascia la Rai per iniziare una nuova avventura professionale a Mediaset. Una decisione che segna uno dei trasferimenti più rilevanti degli ultimi anni e che arriva nonostante i tentativi dell’azienda di Viale Mazzini di convincerlo a restare. Una trattativa che, a quanto pare, è stata combattuta fino all’ultimo. Ora è ufficiale: Milo Infante ha lasciato la Rai ed è diventato un volto Mediaset. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Milo Infante passa a Mediaset nonostante la proposta della Rai: sapete quanti soldi era pronta a dargli? Cifra altissima

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Milo Infante dice addio alla Rai e passa a Mediaset: cè un forte malumore legato a tre volti famosi

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