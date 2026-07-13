Il Sant’Angelo ha annunciato l’ingaggio di nuovi giocatori di alto livello, rafforzando così la rosa per la stagione di serie D. La squadra, guidata dal direttore sportivo Vito Cera, punta a migliorare le prestazioni nel massimo campionato dilettantistico italiano. Nei giorni scorsi sono stati comunicati anche i nomi di alcuni nuovi arrivati, tra cui Cominetti e Bosia, che sono stati presentati come elementi chiave per la squadra.

Giorni di annunci per le squadre di serie D lombarde. La parte del leone sicuramente spetta al Sant’Angelo del direttore sportivo Vito Cera che ha inserito in organico giocatori di spessore in grado di fare la differenza nel massimo campionato dilettantistico italiano. Vestirà la casacca rossonera il forte attaccante classe 1998 Martino Cominetti, ex bomber di Sestri Levante, Novaromentin e nell’ultima stagione in forza al Pavia dove è stato uno degli artefici della salvezza degli azzurri. Calcheranno il rettangolo del Chiesa anche il difensore centrale Lorenzo Bosia, 2004, pilastro della linea difensiva del Messina nella scorsa annata,e i giovani promettenti Ludovico Pizzi, esterno sinistro del 2008 prelevato dal Piacenza, e Nicola Albertoli, diciannovenne attaccante lo scorso anno punto di forza della primavera della Giana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sant’Angelo, Cominetti-gol e il ’muro’ Bosia

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