Sanità Parma Pd | Potenziare le campagne regionali sulla donazione di organi

In regione si intende aumentare le attività informative e di sensibilizzazione riguardo alla donazione e al trapianto di organi, tessuti e cellule. Per farlo, si prevede di coinvolgere anche il società civile e di continuare a seguire le linee guida stabilite dal piano nazionale. L’obiettivo è rafforzare le iniziative già in atto e migliorare la comunicazione pubblica su questi temi.

Potenziare le campagne regionali di informazione e sensibilizzazione sulla donazione e sul trapianto di organi, tessuti e cellule, anche attraverso il coinvolgimento del Terzo settore, proseguendo nel dare piena attuazione agli indirizzi del piano nazionale donazioni e rafforzando il ruolo.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Sanità, Marcello (FdI): "Rafforzare le politiche di informazione sulla donazione di organi e tessuti"Rafforzare le politiche di informazione sulla donazione di organi e tessuti e migliorare la qualità del processo decisionale dei cittadini. Aggiornamenti e contenuti dedicati Il PD punta sulla sanità, petizione e campagna sul servizio sanitario pubblico e universalisticoAnnunciata oggi una serie di iniziative pubbliche e in consiglio comunale, tra cui una raccolta firme a difesa della sanità pubblica e contro il suo depotenziamento, dopo la presentazione dell’ultimo ... modenatoday.it Sanità, petizione Pd: Liste d’attesa lunghe e fuga verso il privato. Dal governo solo fumoCampagna Dem contro la riforma Schillaci: Servono più risorse . La richiesta: Assumere infermieri e adeguare gli stipendi dei medici . Ospedali di terzo livello, si perde l’indispensabile contatto c ... ilrestodelcarlino.it