Le strutture sanitarie hanno aperto reparti anche in orario serale e stanno offrendo la possibilità di prenotare esami e visite in anticipo. La fase sperimentale per ridurre le liste d’attesa diventa ora una soluzione stabile, con procedure più flessibili e accessibili per i pazienti. Le nuove modalità sono state introdotte per accelerare i tempi di prenotazione e migliorare la disponibilità di prestazioni sanitarie.

Adesso si passa dalla fase sperimentale a quella strutturale, il piano per l'abbattimento delle liste d'attesa diventa permanente. Tra qualche giorno la giunta Decaro approverà una nuova delibera, che verrà discussa con i sindacati dei medici: l'obiettivo è non sperperare i risultati ottenuti negli ultimi cinque mesi, da febbraio a giugno, e ridurre ulteriormente i tempi per l'esecuzione di visite, esami e interventi. Tre le principali linee della seconda fase del piano: le Asl continueranno nell'attività di recall, cioè chiameranno tutti i pazienti in lista per proporre di anticipare la prestazione. Secondo punto: gli ambulatori e le sale operatorie continueranno a restare aperti sino alle 23 e anche il sabato e la domenica. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Sanità e liste d?attesa, la fase 2: esami e visite anticipate. Reparti aperti di sera

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