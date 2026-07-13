Nel reparto di Pediatria e Chirurgia Pediatrica di un ospedale, sono stati installati giochi interattivi donati alle unità operative. Le pareti di un reparto ospedaliero si sono trasformate in uno spazio di gioco e scoperta, grazie a strumenti ludico-didattici forniti in dono. Questa iniziativa mira a offrire ai bambini ricoverati un’esperienza più coinvolgente durante il soggiorno.

Anche le pareti di un reparto ospedaliero possono trasformarsi in uno spazio di gioco, movimento e scoperta. Con questo spirito, le Uoc di Pediatria e Chirurgia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini hanno accolto oggi una donazione di strumenti ludico-didattici interattivi, destinati ai bambini ricoverati. L’obiettivo è rendere la degenza un’esperienza meno traumatica e più ricca di stimoli. La donazione è stata realizzata dalla Fondazione “L’Arcobaleno di Marika” Aps, una onlus attiva dal 2012 che sostiene i piccoli pazienti del San Camillo attraverso attività di volontariato, nell’ambito di una missione più ampia di sostegno all’infanzia in difficoltà. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sanita’: al San Camillo Forlanini giochi interattivi per i piccoli in corsia

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