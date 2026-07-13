Sanita’ | al San Camillo Forlanini giochi interattivi per i piccoli in corsia

Da romadailynews.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel reparto di Pediatria e Chirurgia Pediatrica di un ospedale, sono stati installati giochi interattivi donati alle unità operative. Le pareti di un reparto ospedaliero si sono trasformate in uno spazio di gioco e scoperta, grazie a strumenti ludico-didattici forniti in dono. Questa iniziativa mira a offrire ai bambini ricoverati un’esperienza più coinvolgente durante il soggiorno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Anche le pareti di un reparto ospedaliero possono trasformarsi in uno spazio di gioco, movimento e scoperta. Con questo spirito, le Uoc di Pediatria e Chirurgia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini hanno accolto oggi una donazione di strumenti ludico-didattici interattivi, destinati ai bambini ricoverati. L’obiettivo è rendere la degenza un’esperienza meno traumatica e più ricca di stimoli. La donazione è stata realizzata dalla Fondazione “L’Arcobaleno di Marika” Aps, una onlus attiva dal 2012 che sostiene i piccoli pazienti del San Camillo attraverso attività di volontariato, nell’ambito di una missione più ampia di sostegno all’infanzia in difficoltà. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

sanita8217 al san camillo forlanini giochi interattivi per i piccoli in corsia
© Romadailynews.it - Sanita’: al San Camillo Forlanini giochi interattivi per i piccoli in corsia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

San Camillo Forlanini, apre il nuovo ambulatorio di psicologia e neuropsicologiaÈ stato inaugurato un nuovo ambulatorio di psicologia e neuropsicologia presso l’ospedale San Camillo Forlanini.

Mille trapianti di fegato in 25 anni: il traguardo del San Camillo ForlaniniIl San Camillo Forlanini ha raggiunto i mille trapianti di fegato in 25 anni di attività.

Temi più discussi: Al San Camillo Forlanini di Roma, il primo polo pubblico per la diagnosi preimpianto delle malattie rare; Procreazione assistita, al San Camillo l’esame preimpianto per le malattie rare; Sclerosi multipla, biomarcatori e nuove tecnologie aprono la strada a terapie sempre più personalizzate; Direttore sociosanitario Asl, audizione con professioni e direttori ospedali.

Disavanzo record al San Camillo Forlanini. Anaao: Fateci lavorare o chiudetecil’Agenas ha recentemente diffuso i dati relativi ai bilanci delle Aziende Ospedaliere italiane evidenziando i disavanzi più rilevanti. Il Lazio ha il triste primato di essere rappresentato da nove ... quotidianosanita.it

Roma. San Camillo-Forlanini. Sindacati pronti allo sciopero: Ospedale al collassoI sindacati della dirigenza medica dell’Azienda San Camillo-Forlanini hanno dichiarato lo stato d’agitazione a difesa della sicurezza dell’assistenza e della dignità degli assistiti e del personale. quotidianosanita.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web