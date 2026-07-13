Le cucine delle scuole King e Rodari a San Donato sono state riaperte dopo sei mesi di sperimentazione. Il Comune ha deciso di riprendere il servizio di refezione scolastica nelle due strutture, interrompendo temporaneamente l’attività durante il periodo di prova. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza indicare ulteriori dettagli sul motivo del cambio di rotta. La riapertura riguarda le mense che offrono pasti agli studenti delle rispettive scuole.

Il Comune fa dietrofront, tornano in servizio le cucine della King e della Rodari. Dopo una sperimentazione di sei mesi, durante la quale, dallo scorso gennaio fino a giugno, i centri cottura della primaria Martin Luther King e della materna Gianni Rodari sono rimasti chiusi per ragioni legate all’ottimizzazione dei costi della refezione scolastica (i pasti distribuiti ai bambini e al personale sono stati veicolati da due plessi vicini), dal prossimo settembre le due cucine in questione verranno riattivate. Lo ha deciso il Comune. "Raccolti tutti gli elementi durante il periodo di prova, si ritiene più funzionale alle esigenze complessive del servizio il ripristino della produzione dei pasti", fanno sapere dal Municipio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - San Donato, refezione scolastica. Riaprono le cucine di King e Rodari

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