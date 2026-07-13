L'Inter ha avviato operazioni di mercato con una settimana di tempo per due acquisti, dopo che Chivu, attuale difensore e esterno destro, si è infortunato. La squadra si prepara al ritiro in Germania, programmato dal 16 luglio, senza aver ancora completato le trattative per rinforzare la linea difensiva e l’esterno. La società si sta concentrando su obiettivi specifici per coprire le assenze e rafforzare la rosa.

In casa Inter ha iniziato a suonare un piccolo allarme. A una settimana dal ritiro in Germania - a Donaueschingen, dal 16 luglio -, Chivu è senza un paio di colonne: l’esterno destro e il centrale difensivo. Il primo sembra una maledizione. Anan Khalaili, scelto dopo il ripensamento di Palestra, non ha superato le visite. L’affare era chiuso, l’israeliano era atterrato a Milano per svolgere i test di rito, ma niente, non vestirà nerazzurro. Marotta ha predicato fiducia: “Ausilio è bravo e sa cosa deve fare, lo farà nella maniera migliore”. Al momento, l’esterno destro tornato in orbita in quota Inter è quello di Guéla Doué dello Strasburgo, 24 anni, reduce da un ottimo Mondiale con la Costa d’Avorio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Saltato Khalaili, l'Inter torna sul mercato: una settimana per due colpi, ecco gli obiettivi

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Temi più discussi: Khalaili, chi è l'esterno che non ha superato le visite mediche con l'Inter: età, altezza, carriera, la mancata idoneità sportiva; Chi è Anan Khalaili, nuovo acquisto dell’Inter e calciatore israeliano più pagato della storia; Khalaili salta l'amichevole dell'Union SG: sempre più vicino l'accordo con l'Inter; L'Inter si congratula con Larissa Iapichino per il record nazionale nel salto in lungo.

Anan #Khalaili dopo l'affare #Inter saltato: Può darsi che detestiate qualcosa mentre invece è un bene per voi. E può darsi che amiate qualcosa mentre invece è un male per voi. x.com

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