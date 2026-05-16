Bevagna restyling per Palazzo Brunamonti Cerimonia d’ inaugurazione tra storia e turismo

A Bevagna, si è svolta la cerimonia di inaugurazione di Palazzo Brunamonti, un edificio storico nel centro della città. La dimora, nota anche per aver ospitato la poetessa Alinda Bonacci, è stata sottoposta a un intervento di restauro che ha riportato alla luce l’ingresso principale su corso Matteotti, chiuso da diversi anni. La riapertura del palazzo segna un momento importante per il patrimonio locale, con un legame tra passato e promozione del turismo nella zona.

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BEVAGNA – Palazzo Brunamonti, storica dimora nel cuore della città dove visse la poetessa Alinda Bonacci, ritrova il suo antico splendore grazie a un raffinato progetto di restyling che ha ripristinato l’ingresso su corso Matteotti, chiuso per molti anni. Il nuovo corso del Palazzo – che diventa un boutique hotel da 21 camere ma accessibile a tutta la cittadinanza – è stato inaugurato ieri mattina con un’affollatissima cerimonia. Celebre per la sua facciata monumentale e i preziosi cicli pittorici, la struttura ha subito un sapiente intervento firmato da MartaToniStudio: più che una semplice ristrutturazione, il progetto ha rappresentato un atto di amore e rispetto verso la memoria dell’edificio da parte della nuova proprietà. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bevagna, restyling per Palazzo Brunamonti . Cerimonia d’ inaugurazione tra storia e turismo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento “Palazzo Riggio” diventa “Palazzo della Cultura”: inaugurazione il 18 aprileCambio di denominazione e nuova vita per Palazzo Riggio, che diventa ufficialmente “Palazzo della Cultura”. Carpi, finito il restyling della Coop in Via Don Albertario. Oggi l'inaugurazioneTaglio del nastro oggi, giovedì 16 aprile, per il supermercato Coop di Carpi, in Via Don Albertario, al termine dei lavori di restyling avviati il 16...