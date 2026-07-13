Il mese scorso, nel giorno del suo 102° compleanno, una donna ha espresso il desiderio di tornare a fare un tuffo in mare. Poco dopo, è stato inaugurato un nuovo lido inclusivo nella città, dedicato anche a persone con disabilità. La donna ha assistito all'apertura e ha potuto vedere il mare, avvicinandosi alla riva. La cerimonia ha coinvolto diverse persone, tra cui rappresentanti del Comune e associazioni.

Il mese scorso, nel giorno del suo compleanno, Maria, aveva espresso un solo desiderio. Poter rivedere il mare e magari farsi «un tuffo». Un desiderio non da poco, visto che Maria ha compiuto 102 anni. Oggi, però, quel sogno si è realizzato. Accade a Salerno. Maria Mele, una delle ultracentenarie del capoluogo, è ospite da 21 anni presso la casa albergo "Immacolata Concezione" gestita da Salerno Solidale. Nel giorno del suo compleanno aveva chiesto, spegnendo le candeline, di potere di nuovo bagnarsi nell'acqua del mare, di poter godere della brezza marina. Questa mattina, Maria ha "tenuto a battesimo" la nuova spiaggia inclusiva della città di Salerno, "MareSol", la seconda della città dedicata all'accoglienza e all'assistenza delle persone con disabilità situata nella zona del porticciolo di Pastena. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

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© Salerno.corriere.it - Salerno, il desiderio di Maria, 102 anni: «Vorrei fare un tuffo in mare». E così inaugura il nuovo lido inclusivo della città

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