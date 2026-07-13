Un articolo del Washington Post critica il modello di salario minimo fissato per legge, sostenendo che abbia causato danni sia ai lavoratori che alle imprese. Il testo fa riferimento a un’iniziativa adottata nel 2022, approvata dal 74% degli elettori di Washington D. che, secondo il giornale, ha prodotto effetti negativi. La pubblicazione evidenzia come questa politica abbia portato a conseguenze indesiderate, senza specificare ulteriori dettagli sui risultati o sulle modalità di misurazione.

Ecco spiegato da un giornale liberal come il salario minimo fissato per legge non funziona e, anzi, provoca più danni per i lavoratori stessi. L’articolo del Washington Post illustra il risultato devastante provocato da un’iniziativa infelice realizzata nel 2022, quando il 74% degli elettori di Washington D.C. ha approvato, tramite referendum, un’iniziativa per aumentare il salario minimo dei lavoratori del settore dei servizi che percepiscono mance. La scorsa estate il Consiglio comunale della capitale ha sospeso quell’esperimento, dopo un’impennata delle chiusure di ristoranti. Com’è andata dopo? “I nuovi dati suggeriscono che quel cambio di rotta abbia prodotto risultati positivi”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Salario minimo, anche il Washington Post smonta il modello della sinistra: “Ha danneggiato lavoratori e imprese”

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