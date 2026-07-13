Rovigo le statue di pietra citate da Sgarbi dimenticate dietro la chiesa vicino ai bidoni della spazzatura | Vanno valorizzate

Tre statue di pietra, datate circa cento anni fa, sono state trovate abbandonate dietro una chiesa, vicino ai bidoni dell’immondizia. Le sculture, in cattive condizioni, sono appoggiate a un muro di mattoni rossi. La scoperta è stata segnalata come un esempio di scarsa cura per beni culturali. Nessuna misura immediata di tutela è stata ancora adottata. La zona è accessibile al pubblico, ma le statue sono lasciate in condizioni di degrado.

Tre statue, malridotte, poco più che centenarie, tra un muro di mattoni rossi, al quale si appoggiano, ed una fila di bidoni dell’immondizia, sul retro di una chiesa. L’incuria (come molto altro, va detto) suscita l’indignazione social. O, quantomeno, scatena un profluvio di commenti.È il caso di una considerazione, corredata da foto, pubblicata da Francesco Crestani, un medico di Rovigo in pensione che in attività si occupava di terapia del dolore. Qualche giorno fa, passeggiando per il centro di Rovigo, Crestani ha visto aperto il cancello che permette di entrare nelle pertinenze della chiesa di San Francesco alla quale si accederebbe da via Silvestri, davanti al comando provinciale dei carabinieri. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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