Una donna è stata multata di 200 euro dopo aver lasciato un sacchetto di plastica su un bidone pieno, anziché gettarlo all’interno. Si era fermata per depositare alcune bottiglie, ma trovando il contenitore saturo, ha deciso di appoggiare il sacchetto sul bordo. La sanzione è stata applicata dalla polizia locale che ha rilevato l’episodio. La donna non ha inserito il sacchetto nel bidone, ma lo ha lasciato sul suo bordo.

Si era fermata per depositare alcune bottiglie di plastica all’interno dell’apposito bidone. Una volta notato che il contenitore era completamente pieno, ha quindi deciso di appoggiare il sacchetto (di piccole dimensioni) sul bidone, invece che gettarlo a terra o buttarlo in un bidone non idoneo. Un piccolo gesto di civiltà che però a Francesca Incerti Rovatti è arrivato a costare ben 207 euro, come indicato nel verbale della polizia municipale arrivatole qualche giorno fa. I fatti risalgono alla mattina dello scorso 8 giugno: "Mi stavo recando alla scuola primaria Matilde di Canossa per dei colloqui e lungo la strada, in via Antonio Urceo Codro, mi sono fermata per lasciare alcune bottiglie di plastica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Appoggia la spazzatura. Ma i bidoni sono pieni: "Multata per 200 euro"

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