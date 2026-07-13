Roma | tenta di estorcere denaro ad automobilista arrestato parcheggiatore abusivo

Ieri mattina a Piazza della Bocca della Verità, la Polizia Locale ha arrestato un parcheggiatore abusivo di 47 anni. L’uomo aveva tentato di estorcere denaro a un automobilista. L’intervento è avvenuto in flagranza di reato. Il soggetto, con numerosi precedenti penali, è stato portato in commissariato.

Intervento della Polizia Locale di Roma Capitale ieri mattina nell’area di Piazza della Bocca della Verità. Gli agenti dell’Unità Sicurezza Pubblica ed Emergenziale hanno arrestato in flagranza di reato un parcheggiatore abusivo, un cittadino italiano di 47 anni, gravato da numerosi precedenti penali. L’operazione è scattata nel corso di uno dei consueti servizi di controllo predisposti sul territorio. Durante il pattugliamento, gli agenti hanno notato un’autovettura in sosta con uno pneumatico forato. Segnalazione e Osservazione. Poco dopo, sono stati avvicinati da un dipendente di una struttura ricettiva della zona, il quale ha segnalato la presenza di un parcheggiatore abusivo, ritenuto responsabile del danneggiamento dell’auto di un turista. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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