Temporali in arrivo a Frosinone e nel Lazio | scatta l' allerta gialla

Venerdì 15 maggio, nelle zone di Frosinone e del Lazio, è prevista l’arrivo di temporali che hanno portato alla dichiarazione di un’allerta gialla. La Protezione Civile regionale ha emesso questa comunicazione, indicando un rischio di criticità idrogeologica ordinaria legata alle precipitazioni temporalesche. L’allerta sarà valida a partire dalla tarda mattinata e riguarda le aree interessate dall’ondata di maltempo, senza prevedere comunque condizioni di criticità elevate. La popolazione è invitata a prestare attenzione alle eventuali comunicazioni ufficiali.

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Temporali in arrivo a Frosinone e nel Lazio, scatta l'allerta gialla per venerdì 15 maggio. La Direzione Regionale Emergenza Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per ordinaria criticità idrogeologica legata ai temporali valida dalla tarda mattinata di venerdì 15 maggio 2026 e per le. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Maltempo nel Lazio, scatta l’allerta gialla: previsti temporali anche in provincia di FrosinoneLa Direzione Regionale Emergenza Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per ordinaria criticità idrogeologica dovuta ai temporali, valida... Ore 18:45 del 14 Maggio 2026 Forti #temporali in arrivo dall'astigiano sulla nostra provincia tra #Casalese e #Alessandrino si segnala anche #grandine #AllertaMeteo_PIE x.com Forti temporali in arrivo al Nord con grandine: la Neve scende a quote che non ti aspettiUna giornata che si preannuncia turbolenta Partiamo da un dato che i modelli matematici ad alta risoluzione rendono ormai abbastanza chiaro: dalla ... meteogiornale.it Meteo, maltempo in arrivo: piogge e temporali su tutta Italia. Le previsioniProsegue l'ondata di maltempo su gran parte dell'Italia per il passaggio di diverse perturbazioni. Le previsioni meteo. meteo.it Aspetta, poteri temporali di Wisp? reddit