Temporali in arrivo a Frosinone e nel Lazio | scatta l' allerta gialla

Da frosinonetoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 15 maggio, nelle zone di Frosinone e del Lazio, è prevista l’arrivo di temporali che hanno portato alla dichiarazione di un’allerta gialla. La Protezione Civile regionale ha emesso questa comunicazione, indicando un rischio di criticità idrogeologica ordinaria legata alle precipitazioni temporalesche. L’allerta sarà valida a partire dalla tarda mattinata e riguarda le aree interessate dall’ondata di maltempo, senza prevedere comunque condizioni di criticità elevate. La popolazione è invitata a prestare attenzione alle eventuali comunicazioni ufficiali.

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Temporali in arrivo a Frosinone e nel Lazio, scatta l'allerta gialla per venerdì 15 maggio. La Direzione Regionale Emergenza Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per ordinaria criticità idrogeologica legata ai temporali valida dalla tarda mattinata di venerdì 15 maggio 2026 e per le. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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