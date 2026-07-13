Un cittadino straniero accusato di aver aggredito alcuni poliziotti è stato immediatamente rimpatriato in Egitto. Le autorità hanno proceduto con la misura di espulsione, in linea con le politiche di controllo dell’immigrazione clandestina. La persona è stata trasferita senza ulteriori procedure, evidenziando un intervento rapido e deciso delle forze dell’ordine. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato riguardo alle circostanze dell’accaduto.

Le politiche di controllo e di repressione dell'immigrazione clandestina iniziano a dare i loro frutti. «Rimpatriato il cittadino straniero che lo scorso 2 luglio, insieme a un gruppo di connazionali, aveva aggredito nei pressi del Colosseo agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale, danneggiando un'autovettura di servizio», scrive sui social il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Proprio in relazione ai gravi fatti commessi a Roma e alla valutazione della sua pericolosità sociale, prosegue il responsabile del Viminale, «il 18enne è stato espulso. Un messaggio chiaro: chi aggredisce le Forze dell'ordine e viola le regole del nostro Paese non resterà impunito». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Roma, aggredì i poliziotti? Maranza rispedito subito in Egitto

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CONTROLLORE AGGREDITO DA GRUPPO DI MARANZA SENZA BIGLIETTO: PORTATO IN OSPEDALE - REGGIO EMILIA

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