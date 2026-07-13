Un cittadino egiziano di 18 anni è stato espulso dall’Italia dopo aver aggredito agenti di polizia e polizia locale vicino al Colosseo il 2 luglio. È stato emesso un foglio di via obbligatorio, con espulsione immediata e divieto di ritorno nel paese. La decisione è stata confermata dal governo, che ha annunciato l’adozione di misure di risposta.

Un foglio di via obbligatorio, l’espulsione immediata, l’obbligo di non tornare mai più in Italia. E’ stato rimpatriato il diciottenne egiziano coinvolto, lo scorso 2 luglio, nell’aggressione ai danni di agenti della polizia di Stato e della Polizia locale nei pressi del Colosseo. Una vicenda inaccettabile, iniziata con una festa per strada a ” colpi” di fuochi d’artificio per festeggiare un compleanno di un “maranza”, in largo Gaetana Agnesi, a Roma. L’aggressione dell’egiziano alla polizia nella folle notte al Colosseo. Decine e decine di ragazzi di origine straniera si erano scatenati in strada per il compleanno di un 21enne egiziano. Nei video ormai diventati virali si vede il gruppo ballare, riprendersi, intonare cori e poi accendere fuochi d’artificio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Maranza via dall’Italia: espulso l’egiziano che aggredì la polizia al Colosseo. Meloni: “Lo Stato risponde”

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